Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bir taraftan futbola dönüş ihtimalleri konuşulurken, diğer taraftan vaka sayısı giderek artıyor. Fenerbahçe’de üç kişide, Beşiktaş’ta ise toplam 10 kişide koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından dün de Galatasaray’ın performans ekibindeki bir görevlinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim şokunu yeni üzerinden atan sarı-kırmızılılarda bu haber tekrar paniğe sebep oldu. İdmanlar askıya alındı, Florya altı günlüğüne kapatıldı. Sağlık ekibi Fatih Terim başta olmak üzere bütün oyunculara ‘Kendinizi evde karantinaya alın’ tavsiyesinde bulundu.

> Bütün takım teste

Altı gün sonra Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve Florya’da 90 kişiyi bulan bütün personel yeniden Covid-19 testine tabi tutulacak. Gelecek hafta tekrarlanacak testin ardından federasyonun vereceği karar ve Sağlık Kurulundan gelecek talimatlara göre yeniden çalışma programları hazırlanacak. Futbolcuların, antrenman alanlarına çok yakın olmayan bir çalışanda pozitif sonucun çıkması, takım içinde virüsün yayılma riskini azaltıyor. Fatih Terim, ekibinden, atılacak her adımın sağlık kurulunun kararlarına uygun şekilde işletilmesini istedi.

SIRADA KEMOTERAPİ VAR

Başkan Cengiz taburcu edildi

∂ Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Başkan Mustafa Cengiz, dün taburcu edilerek evine gönderildi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe “Başkan çok iyi durumda. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı tamamen çıkardık. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bunu da atlatacağına eminim ben” dedi.