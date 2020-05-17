Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sürecinde Avrupa’nın büyük liglerinden ilk başlangıcı yapan Almanya oldu. Mart ayının ortasında ara verilen Bundesliga’ya kaldığı yerden (26. hafta) devam edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da model olarak alacağını söylediği Bundesliga’da pandemi sürecindeki kurallar ve uygulamalar nelerdi? Öncelikle saha içi hariç her yerde sosyal mesafe vardı. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Futbolun önemli paydaşı ve motivasyon unsuru seyirci yoktu. Maçta olanlar ise sayılarla sınırlıydı. Saha içi (98), saha dışı (115) ve stat dışı (109) şeklinde kota konuldu. Yedek kulübeleri sosyal mesafe korunarak yeniden dizayn edildi. Futbolcular ayrı ayrı oturdu.

> Benden uzak dur!

Futbolcular, hakemler ve teknik adamlar dışında stattaki herkeste maske vardı. Seremoni yapılmadı. İki takım oyuncuları birbirleriyle tokalaşmadı. Bazı oyuncuların dirsek temasıyla selamlaşması dikkat çekti. Saha ve top seçimi sırasında hakem ile oyuncular arasında en az iki metrelik mesafeler vardı. Top toplayıcı çocuklar topları elleriyle (temaslı) oyunculara vermedi. Futbolcular topu bırakılan yerden aldı. Taça veya auta giden toplar dezenfekte edilerek yeniden kullanıldı. Yedek kulübesi yetersiz olan kulüpler tribüne çıktı. Saha içinde ise mücadelede bir değişim yoktu. Temaslı oyuna devam edilirken hakemle diyalogda mesafeler dikkat çekiciydi. Tükürmenin yasak olduğu Bundesliga’da gol sevinçlerinde bile mesafeler korundu, sarılma yoktu.