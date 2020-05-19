Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şu ana kadar 30 transfere imza atan Ali Koç yönetiminin, özellikle ilk sezon aldığı oyuncular büyük hayal kırıklığına yol açmıştı. Ancak yapılan son hamleler, Başkan Koç’un Yüksek Divan Kurulundaki açıklamalarını doğrular nitelikte. Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Allayhar Sayyadmanesh hamlelerini Altay Bayındır’la devam ettiren sarı-lacivertliler şimdi gaza bastı. Trabzonspor ve Galatasaray’ın yakından takip ettiği Gölcüklü İsmail Yüksek’i renklerine katan Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği’yle pazarlıkları sürdürürken çok sayıda genç için daha kulüplerine teklif yaptı.

> Burak’ı kim kapacak?

Fenerbahçe, Süper Lig’e geri dönme yolunda ilerleyen Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı istedi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’un da istediği 20 yaşındaki sağ açık için acele ediyor. Bu arada 3. Lig ekiplerinden Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş da 20 yaşındaki golcü oyuncuları Barış Sungur için sarı-lacivertlilerle görüştüklerini söyledi. Fenerbahçe’nin bu isimlerin yanı sıra Samsunspor’un 22 yaşındaki kalecisi Nurullah Aslan, Championship ekibi Brentford’da top koşturan 20’lik golcü Halil Dervişoğlu, Altınordu’nun henüz 17 yaşında olan Kazak asıllı stoperi Ravil Tagir için de temaslarda bulunduğu biliniyor.

Fener’den ayrılmam

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım’ı yönetimden arayan soran yok ama o yine de takımdan gitmeyi düşünmüyor. Hakkında çıkan haberlere kulak asmadığını belirten tecrübeli oyuncu, “Burası benim evim. Yönetim bana git demediği sürece buradayım. Fenerbahçe’yle konuşmadan hiçbir teklife kulak asmam” dedi. Sezon içinde Ozan ve Dirar’la sözleşme yenileyen yönetim henüz Hasan’la görüşmediği gibi yoğun bir şekilde sol bek arıyor.

ÖZAT BOMBALADI

Ölene kadar Yıldırımcıyım

∂ Fenerbahçe’nin eski kaptanlarınodan Ümit Özat, “Bir gün Fener’i çalıştıracağım ama bugün değil. Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal’ı bombalayan Özat “32 yaşında gönderdiğin Emre’yi 39’unda geri aldın. Bu Yanal’ın acizliğidir. Çaünkü kendisinde liderlik vasfı yok” dedi.

FRANSIZLAR DUYURDU

Dirk Kuyt görüşmesi

∂ Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörlük için eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüştüğünü duyurdu. Feyenoord Teknik Direktörü Advocaat da, “Kuyt antrenörlüğü düşünüyor. Liverpool veya Fenerbahçe’yi istiyor” açıklaması yapmıştı.