Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında dün önemli bir toplantı vardı. Riva’da TFF Başkanı Nihat Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüplerin temsilcileri (bazıları videokonferansla) katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da zirvede hazır bulundu. Gündem, koronavirüs süreci ve liglerin ne zaman başlayacağı konusuydu. Hatırlanacağı gibi beş altı Süper Lig kulübü, maçların oynatılmamasını ve ligin iptalini istiyordu. Ancak dünkü zirvede 18 kulübün tamamı da kalan maçların oynanması ve ligin tamamlanması konusunda görüş bildirdi. Bu karar TFF’nin kararlı tutumunu destekler nitelikteydi.

> Beş değişiklik masada

TFF Başkanı Nihat Özdemir toplantı sonrasında “Süper Lig'deki 18 kulübümüz ile maçların 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Bu süreci hep beraber sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Yedi kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. TFF konuyu değerlendirecektir” dedi. Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise “Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla başlaması. Ligin geri kalanında beş oyuncu değişikliği hakkı için TFF kısa bir süre sonra açıklama yapacak” diye konuştu.

Kulüplere yardım eli

Nihat Özdemir, “Kulüplerimiz finansal yapılar yönünden çok zor durumdadır. Bayramdan sonra yapacağımız seri toplantılar neticesinde kulüpleri elimizden geldikçe finansal yapısal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağımızı bildirmek isterim” diyerek müjde verdi.

İşte İspanya formatı

Almanya’nın ardından İspanya da kalan maçları oynatmak için hazırlıklarına devam ediyor. Henüz takımlar toplu idmanlara başlayamazken kurallar şekilleniyor. İşte özeti; Her maç için 197 görevlinin stadyumlara girmesine izin verilecek. Maçtan 24 saat önce her oyuncuya test yapılacak. Önce ev sahibi ekip sahaya çıkacak, o ana kadar takım otobüsünde tutulacak deplasman ekibi de onlardan sonra sahada olacak. Deplasman takımları yalnızca kendi uçakları veya özel ayarlanmış trenlerle seyahat edilebilecek.

UEFA’NIN YENİ PLANI...

Lüks vergisi geliyor!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sürecini, getirisini ve götürüsünü değerlendirdi. The Guardian’a röportaj veren Avrupa futbolunun patronu “Maç takvimiyle ilgili çok fazla problem var ve düzinelerce milyon dolar kaybedeceğiz. Geceleri uykuya dalmak gerçekten zor oluyor. EURO 2020’yi erteleme kararı öncesi sabah 4’e kadar uyuyamamıştım. Virüsle ilgili ikinci üçüncü dalgadan bahsediliyor ama ben karamsar değilim” dedi...

> Futbol değişmez

“Hazırız ve yetkililerin tavsiyelerini takip edeceğiz” diyen Caferin “Bence, taraftarların olduğu eski iyi futbolun çok yakında geri geleceğinden kesinlikle eminim. Futbol I. ve II. Dünya Savaşlarında da değişmedi, virüsle de değişmeyecek. FFP’yi (Finansal Fair Play) geliştirmeyi düşünüyoruz. Rekabet dengesi hakkında daha fazla şey yapmak istiyoruz. Mümkünse bir çeşit lüks vergisi düşünüyoruz” dedi.