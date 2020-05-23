Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Balıkesirspor’da forma giyen Rahmi Anıl Başaran’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 21 yaşındaki forvet oyuncusu için bordo-mavililer bir süredir kulübü ile temas hâlindeydi. Çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Ali Tandoğan, Bursaspor’dan takım arkadaşı olan Hüseyin Çimşir’e eski talebeleri Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran ve Altaylı Cenk Özkaçar’ı tavsiye ettiğini söylemişti. Cenk için el Altay’la el sıkışan bordo-mavililer Balıkesirspor’u da Rahmi Anıl için ikna etmeyi başardı.



> Satıştan pay

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. Trabzonspor ciddi olarak ilgilendi. Rahmi Anıl Başaran’ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Oyuncunun transferi Ramazan Bayramı’ndan sonra resmiyet kazanacak. Rahmi Anıl’ın transferinde Trabzonspor, kulübümüze TL bazında ödeme yapacak. Balıkesirspor, Rahmi Anıl’ın bir sonraki satışından pay alacak” açıklamasını yaptı.



NEŞELİ ANTRENMAN

Trabzonspor'da dün yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. İdman öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni yaşlarını kutlayan Manuel Da Costa ve Guilherme için doğum günü pastası kesildi. Ayrıca takımın golcü oyuncusu Sörloth, sabah yapılan kuvvet çalışmasında takımla birlikte yaparken, akşam gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmada ise takımda ayrı çalıştı.



BU SEZON

Yedi gol attı

∂ Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 27 müsabakada yedi gol ve bir asistlik performans ortaya koyan Rahmi Anıl, geleceğin en önemli golcüleri arasında gösteriliyor. Henüz 21 yaşında olan genç oyuncu, son oynanan Altınordu maçında çift sarıdan oyun dışı kalmıştı.