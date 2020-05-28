Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek organizasyona, Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek yarışmalar, koronavirüs salgını sebebiyle hijyen ve sosyal mesafe kaidelerine uygun bir şekilde düzenlenecek. Millî okçular, uzun bir aradan sonra organizasyonda mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduklarını söylediler. Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Yeşim Bostan gibi millî isimlerin de bulunduğu organizasyona 128 sporcu katılacak. Sporcular; geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek. Yarışma, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise salgın sonrası okçuluk alanında gerçekleştirilen ilk müsabaka olacak. İHA