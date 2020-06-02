Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse’den çok şey bekliyordu. İlk beş haftada dört asistle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, 14. haftada golle tanışmış ve 20 karşılaşmada rakip fileleri yedi defa havalandırırken, altı da asist yapmıştı. Ancak Vedat Muriç’ten sonra takımın en skorer ismi olmasına rağmen Alman oyuncu eleştiri oklarından kaçamadı. Gollerinin üçünü penaltıdan kaydeden Kruse, 7 Mart’ta oynanan Denizlispor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrası kayıplara karıştı. Alman oyuncunun dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Kruse aradan geçen üç aylık sürede iyileşemedi.

> Virüs psikolojisini bozdu

Fenerbahçe, Riva kampında lige hazırlanırken pandemi sebebiyle fizik tedavi süreci sekteye uğrayan Max Kruse hâlâ özel program uyguluyor. Ağrılarını gerekçe göstererek takımla çalışmalara katılmayan Alman yıldızın bu hâliyle liglerin başlamasından sonra ilk iki haftada forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Ligde Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını kaçıracak Kruse, Trabzonspor’la oynanacak kupa rövanşında da görev alamayacak. Virüs sürecinden psikolojik olarak çok etkilenen 10 numaranın ülkesine dönmek istediği ve Alman kulüpleriyle temasta olduğu biliniyor. Fenerbahçe de oyuncuyu satış listesine koymuş durumda.

AKLI KUPADA

Erol Bulut çok net

∂ Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, hedefinin Alanyaspor ile Türkiye Kupası’nın kazanmak olduğunu söyledi. Tam Saha’ya konuşan genç teknik adam “Yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Kararımı sezon sonunda vereceğim” diyerek erken bir ayrılık düşünmediğini belirtti.

FERDİ, KARAR AŞAMASINDA

Teklif bekliyorum

∂ Babası Türk, annesi Kanadalı olan Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu, millî takım tercihini gelen tekliflerden sonra yapacağını söyledi. Hollanda’da alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi, Tam Saha’ya “Türkiye, Hollanda ve Kanada için oynayabilirim. Teklif geldiğinde seçim yapacağım” dedi.

Fener’in keyfi yerinde

Riva’da lige bilenen Fenerbahçe’de dün antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular koronavirüs testinden geçti. İdmanda pas çalışmalarının ardından aktif dinlenme yapan sarı-lacivertlilerde ayak tenisi maçı nefesleri kesti. Muriç, Dirar, Falette, Ferdi ve Tolgay’dan oluşan takımın zafer turu görülmeye değerdi.