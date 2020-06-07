Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman giyim markası Adidas'ın Mesut Özil ile olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmesi İngiliz basınında tepkiyle karşılandı. Taraflar arasında 2021'de sona erecek olan ve 5 milyon sterlin tutarındaki anlaşmanın planlanan tarihten önce sonlanmasının sebebinin Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakınlığı olduğu iddia edilirken Ada basını bu duruma sert tepki gösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde Rob Draper imzasıyla yayımlanan yazıda ABD’de öldürülen siyahi George Floyd lehine ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Adidas’ın, Mesut konusunda ise âdeta beyinsizce davrandığı ifade edildi.

> Kaybedince göçmen!

2018 Dünya Kupası sonrasında başta Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel olmak üzere Özil'e yapılan ırkçı saldırıları hatırlatan Draper; "Dünya Kupası sırasında göçmen aleyhtarı bir parti Mesut'u Dünya Kupası sırasında eve yollamak için çağrı yaptı. Mesut'un bütün bu olaylarla ilgili 'Kazanınca Alman ama kaybedince göçmen oluyorum' sözleri her şeyi ortaya koyuyor" ifadelerini hatırlattı. Almanya ile Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, kendisine yönelik saldırıların ardından millî takımı bırakmıştı.