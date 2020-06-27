Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında ‘altı saniye’ kuralını ihlal edip Galatasaray’ın son saniye golü yemesinde başrolü oynayan kaleci Okan Kocuk, hakem Alper Ulusoy’dan sonra en çok eleştirilen isim olmuştu. Muslera’nın sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezonun ilk yarısını da kaçıracak olmasından dolayı sarı-kırmızılı yönetim kaleyi teslim alacak 1 numara arayışlarına başlamıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim, yönetimin bu hamlesini şimdilik durdurdu. Okan’ın ligin kalan maçlarında konsantrasyonunun bozulmasını istemediğini söyleyen tecrübeli teknik adam “Bir oyuncuyu kaybetmek kolay, kazanmak zordur” diyerek önüne gelen isimleri veto etti.

> Bravo ve Ruffier önerisi

Menajerler sarı-kırmızılılara Manchester City ile sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki Claudio Bravo ile Saint Etienne’nin file bekçisi Stephane Ruffier’i önermişti. Galatasaray’ın kaleci hamlesinde Okan Kocuk’un Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında göstereceği performans etkili olacak. Şampiyonluk kovalayan takımlara karşı vereceği imtihan genç kalecinin önümüzdeki sezon yerini belirleyecek; Okan ya birinci kaleci olarak eldivenleri giyecek, ya da başka bir kalecinin arkasında yine kulübeye çakılı kalacak. Sahalardan uzun süre ayrı kalacak Muslera’nın lisansı önümüzdeki sezonun devre arasına kadar askıya alınacak.

Derwall unutulmadı

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Jupp Derwall, vefatının 13. yılında unutulmadı. Sarı-kırmızılıların on dört yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Alman teknik adam, dün Florya’da yapılan idman öncesi saygı duruşuyla anıldı.

Aslan'da pozitif yok

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a iyi bir haber geldi. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı açıklandı.