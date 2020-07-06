Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kornavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aranın ardından oynadığı üç maçtan da galibiyet çıkaramayan Galatasaray'ın şampiyonluk şansı zaten neredeyse kalmamıştı. Trabzonspor'un da şampiyonluk hayalini sürdürmesi için bu maçı almaktan başka çaresi yoktu. Zorlu 90 dakika, Aslan için âdeta sezonun özeti gibiydi; sakatlar ve cezalılardan kadro kurmakta zorlanan takımda Feghouli atıldı, G.Saray penaltı golüyle geriye düştü, kulübede de oyunun gidişatını değiştirecek kimse yoktu!

> Feghouli'nin tekmesi

Karşılaşma bordo-mavililerin tehlikesi ile başladı; 7. dakikada Ekuban ceza sahası içinde köşeye vurdu, top direği yalayıp dışarı çıktı. Üç dakika sonra Galatasaray gole çok yaklaştı. Emre Akbaba rakibini geçip yerden bıraktı, ancak Feghouli birkaç metreden vuruşunda kaleyi tutturamadı. 32'de Costa'nın müdahalesiyle yerde kalan Feghouli o kızgınlıkla rakibine tekme atınca VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan bir saatlik dilimi Galatasaray 10 kişi oynamak zorundaydı artık…

> Sörloth yine attı

Bu dakikadan sonra oyundaki üstünlük Trabzonspor'a geçti. 41'de Donk-Sörloth mücadelesinde VAR incelemesi sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, tabelayı değiştiren isim oldu:1-0… 70'te Sosa'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Novak kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0… 90+1'de Taylan, Hüseyin'in darbesiyle yerde kalınca Çakır bir kere daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Seri durumu 2-1'e getirdi. Son sözü 90+5'te Sörloth söyledi ve takımını yarışta tuttu: 3-1.