Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

G.Saray'ın mağlup olmasıyla birlikte Beşiktaş'a fırsat doğmuştu. Şampiyonluk şansı zayıf olsa da ligde kalan maçlarda tepede yaşanabilecek puan kayıplarıyla Devler Ligi vizesi niye olmasındı? Sergen Hoca üçlü defansif orta sahasıyla (Necip, Elneny, Atiba) düşme korkusu yaşayan rakibine terste yakalanıp, gol yememeyi hedeflemişti belli ki. Nasılsa önde Burak gibi golcü vardı ve işi bir şekilde bitirirdi. Yalçın'ın şimdiye kadarki 'hücum ve görsel yönü yüksek' futbol ilkesinin tersine bir formattı bu. Ne garip ki gecede iki golü de korktuğu şekilde gördü kalesinde. Maç Kravets'in direği bulan şutuyla başlarken, ilerleyen bölümlerde Lens ve Atiba'nın kafa vuruşlarında Lung başarılıydı. Sonrasında aynı Lung, Burak'ın denemesini de çıkarınca ilk yarı golsüz bitti.

> Mükemmel frikik

İkinci yarıyla birlikte Beşiktaş'ın baskılı gibi görünen futbolu devam etti. Golü ise 51'de Kayserispor buldu. Genç Rıdvan korkunç bir hata yapınca topu kapan Enver Cenk Şahin kurnaz bir pasla Hasan Hüseyin Acar'ı buldu; o da Ersin'i yerden köşeye vuruşuyla avladı: 1-0. Kayseri gömülüp işi iyice zorlaşan Sergen Hoca, sahaya Boateng ve N'Koudou'yu sürdü. Rıdvan da yerini Caner'e bıraktı. Tecrübeli ayaklarla birlikte Kartal saldırılarını arttırdı. 74'te Boateng'in usta işi yerden ortasında topa arka direkte Atiba dokundu: 1-1. Ardından mükemmel bir gol izledik. Sol çizgide serbest vuruş kazanan Kayseri'de topun başına ilk golün sahibi Hasan Hüseyin geldi ve uzak köşeye mükemmel vurdu: 2-1. Kartal yüklenirken gelişen kontrada Kravets karşı karşıya pozisyonda gecenin skorunu ilan etti: 3-1.

Canımız yandı

Can atıcı bir yenilgi yaşadıklarını söyleyen Atiba, "Kazansak, Galatasaray'ı geçecektik. Oyunun başından beri baskılıydık ama golü atamayınca da maç çok farklı bir yere gitti. Hiçbir şey bitmiş değil. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tekrar yapılanacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası takımın gençlerine sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Genç oyuncularımız hata yaptı ama bunlar olacak. Böyle böyle öğrenecekler. Hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Sadece hataların zamanlaması kötü oldu” dedi. Önümüzdeki sezon yeniden yapılanma yoluna gideceklerini söyleyen Yalçın, “Basında Başkan’la aramızda problemler var gibi haberler çıktı. Aramızda fikir ayrılığı yok. Sadece ifade ediş şekillerimiz farklı. Başkan biraz yanlış anlaşılıyor sanırım. Sezon sonunda birlikte iyi bir planlama yaparız” diye konuştu. Kayserispor’u da tebrik eden Yalçın, “Galibiyeti hak ettiler. Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik ama olmadı. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

PROSINECKI MEMNUN

İnsanüstü oynadık

∂ Kayserispor'u ayağa kaldıran Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Biz bu 3 puan için insanüstü bir oyun sergiledik. Oyuncularımızın ne kadar istediğini görüyoruz. Ligde kalmak adına çok iyi bir fırsat yakaladık. Ancak hiçbir şey bitmiş değil" dedi.