Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Hedeflerinden bir bir uzaklaşan Galatasaray, Avrupa Kupaları için final anlamı taşıyan bir maçtan daha mağlubiyetle ayrıldı. Yüzde 68 topla oynayan sarı-kırmızılılar bu oranı pozisyona çevirmekte zorlanırken, bireysel hatalar sonrası yapılan penaltı Ankaragücü’ne üç puanı getirdi. Aslında bu tablo sarı-kırmızılı taraftarların son haftalarda alıştıkları bir görüntüydü. Aynı Başakşehir ve Alanya karşısında olduğu gibi Fatih Terim’in öğrencileri topa sahip oldu, oyunu kontrol etti ama tempo yapamadı, pozisyona giremedi ve mağlubiyete razı oldu. Tabii ki bu durumun bazı nedenleri de var. En bariz ortaya çıkanlar ise, hızlı kanat oyuncuları olmayınca Galatasaray topu ileriye kısa paslarla, yavaş çıkarttı. Âdem her ne kadar mücadeleden kaçmasa da sırtı dönük top alabilen, defans arasına koşabilen bir forvetin yokluğu sarı-kırmızılıların tehlikeli ataklar yapmasını önledi.



> Emin’in hatası

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi hâlinde geçti. İki taraf da koskoca 45 dakikada net bir fırsat yakalayamadı. İkinci devre daha hızlı başladı. 54’te Ömer sol çizgiden içeri kesti. Herkesi geçen topu Belhanda boş kale yerine dışarıya gönderdi. 57’de yayın üzerinden kazanılan frikikte Ömer kaleyi düşündü. Ancak direk gole izin vermedi. 62’de geriden oyun kuran Emin’in hatalı pasında topu kapan Michalak, ceza sahasında genç oyuncunun müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Scarione net bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Geriye kalan dakikalarda Galatasaray, Ankara ekibinin kalesine bütün hatlarıyla gitmesine rağmen istediği golü bir türlü bulamadı. Terim’in takımı bir maçtan daha boynu bükük ve hayli moralsiz ayrıldı.



Belhanda masaya

Galatasaray’ın sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Belhanda için resmî görüşmeler bu hafta başlıyor. Al-Rayyan ve Al Duhail ekiplerinin yetkilileri dün İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılıların 8 milyon avro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.



TERİM, “KAYBETMEYE DEĞİL...”

Vazgeçmeye üzülüyorum!

Fatih Terim, ligi artık yukarıda bitiremeyeceklerini düşündüğünü söylerken “Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum. İstatistiklerimiz yerlerde, Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz” dedi. Terim genç oyuncu Emin Bayram’ın sahaya kaptan olarak çıkmasıyla ilgili olarak da “Dokuz yıldır Galatasaray’da. En eskisi o. Yaptığı hata sonrası arkadaşlarının onu kurtarmak için maça asılmasını beklerdim” ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca yabancı sınırıyla ilgili olarak TFF’ye “Kulüplerimizin kasası zaten dolu. Bu kararla dolup taşacak” göndermesinde bulundu.



MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI

Donk oynayamadı

n Galatasaray kritik maç öncesinde Donk’dan gelen haber ile şoke oldu. Muslera, Falcao, Lemina ve Andone’nin sakat, Feghouli’nin de cezalı olduğu kritik maç öncesinde bileğinden sakatlık geçiren Donk da forma giyemedi. Emin Bayram 11’de oynadı.



TERİM’E LAF ATTILAR

Maç sonu gerginlik

n Maçın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde galibiyet sevincini yaşayan A.Gücü cephesinden Fatih Terim’e de sataşma geldi. El kol hareketleri ve sözlü sataşmalar sonrasında bir süre tribünlerle diyaloğa giren Terim’i yardımcıları zorla soyunma odasına götürdü.



EMİN BAYRAM’A JEST

17’lik kaptan

n Galatasaray’da kaptanlar Muslera ve Donk sakat, Selçuk İnan da tercih edilmediği için A.Gücü maçına kaptan olarak kimin çıkacağı merak konusuydu. Fatih Terim, kaptanlık pazubendini Emin Bayram’a verdi. 17 yaşındaki genç oyuncu bu jest karşısında duygulandı.