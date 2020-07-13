Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e CAS’tan iyi haber geldi. Daha önce Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl men edildiği açıklanan Manchester City’nin men cezasının kaldırıldığı duyuruldu. CAS’tan Manchester City hakkında yapılan açıklamada İngiliz ekibinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 milyon Euro ceza ödeyeceği belirtildi.