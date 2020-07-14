Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezon başında büyük umutlara renklerine kattığı Radamel Falcao’dan beklediği katkıyı alamamanın hayal kırıklığı içerisinde. Senelik 5 milyon avro net ücreti olan Kolombiyalı yıldız arka arkaya yaşadığı ciddi sakatlıklar sebebiyle şu ana kadar toplamda (Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi) 19 maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılıların pandemi içine girdiği önlemez düşüşle beraber önümüzdeki sezon Avrupa vizesi alma ihtimali de zora girdi. Önümüzdeki sezon için şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum olacağı için yeni yapılanmaya gidecek olan Galatasaray’da transfer politikası da tamamen değişiyor. Birçok yıldızını transfer listesine koyarak kaynak oluşturmaya çalışacak Aslan’a iyi haber Amerikan’dan geldi.

> Her şey ona bağlı

David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, yıldız transferi yaparak MLS’de taraftar sayısını artırmayı hedefliyor. Listesinde Cavani ve William gibi isimler olan Miami ekibi bu iki isimden de istediği cevabı alamadı. Cavani’nin yıllık 15 milyon avro ücret talep etmesi ve William’ın da Amerika’ya gitmeye sıcak bakmaması sonrası, Beckham rotayı Falcao’ya çevirdi. Kolombiyalı yıldız, daha önce kendisine Arabistan’dan gelen teklifleri reddetmişti. Ancak 34 yaşındaki golcünün Amerika’ya yıllık 6 milyon avro civarında bir rakama gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Eğer Falcao bu transfere onay verirse Galatasaray’a da Inter Miami’nin 6 milyon avro bonservis ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Bu transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılılar hem ciddi bir miktarı kasasına koyacak hem de yıllık 5 milyon avroluk yükten kurtulacak.

Genç Kaptan’a tam destek

Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi Donk’un sakatlanması üzerine hem formayı hem pazubendi Emin Bayram’a vermişti. 17 yaşındaki isim penaltı yaptırırken Terim’in “Emin hatalar yapabilir ama onu affedecek hocası ve camiası var” sözleri akla geldi. Maç sonunda da Emin Bayram’a arkadaşları moral verirken ve taraftarlar da destek mesajları attı.

HOLLANDALI DÖNDÜ

...Ve Babel Florya’da

∂ Devre arası Hollanda temsilcisi Ajax’a kiralanan ancak Hollanda’da beklenen performansı sergileyemeyen, pandemi sebebiyle lige verilen arada da kontratı tek taraflı feshedilen Ryan Babel İstanbul’a dönmüştü. Otuz üç yaşındaki yıldız oyuncu, Florya Metin Oktay Tesislerinde çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.