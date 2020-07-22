Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da önümüzdeki sezonun yapılanmasına başlandı. Önümüzdeki hafta yönetim ve teknik heyet toplantı yapacak. Ancak beklenen hedeflerin gerçekleşmemesi ve ciddi gelirlerden mahrum kalınması transfer planında belirleyici olacak. Bu durum da en çok teknik direktör Fatih Terim’i zorlayacak. Kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi yaş ortalamasını aşağı çekmek ve takımın yıllık maliyetini düşürmek. Bu tabloda değerini bulan yıldız oyuncularla yollar ayrılacak. Alınacak isimlerin başında ise tanıdık bir isim var; Trezeguet.

> Onyekuru’nun yerine

Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesi ve Fransız ekibinin Nijeryalı oyuncuyu bir daha kiralamak istemediğini net bir şekilde açıklaması Aslan’ı Mısırlı yıldıza yöneltti. Bir dönem Kasımpaşa forması da giyen hücum oyuncusu, Cimbom adına olmazsa olmaz gibi. Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz sezon 25 yaşındaki isimle her konuda anlaşma sağlamış ancak Kasımpaşa’nın istediği yüksek bedel sebebiyle bu transfer gerçekleşmemiş, Trezeguet de Aston Villa’ya gitmişti. Eğer Aston Villa kümede kalamazsa sarı-kırmızılılar oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

TERİM ŞAMPİYONU AĞIRLADI

Ömer geleceğimiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Türkiye LGS 1.'si Ömer Arda ile olan fotoğrafını paylaşarak, "İleride teknik direktör olmak ve bunun eğitimini almak isteyen, Ömer Arda’yı gururla ağırladık. Ülke futbolumuzun geleceğini, Ömer’lerin azmi, çalışkanlığı, disiplini ve kararlığı inşa edecek" ifadelerini kullandı.

Elveda Kaptan seni unutmayacağız

Türk futbolunda Selçuk İnan dönemi kapandı. Kaptan dün son defa G.Saray idmanındaydı. Çalışmanın ardından sıra vedaya gelince herkes buruklaştı. Fatih Terim'in konuşmasında çıt çıkmazken Selçuk da duygu doluydu. Ama hayat devam ediyordu. Arkadaşları yıldız futbolcuyu havalara atarak sevgilerini gösterirken, İnan da sarı-kırmızı formayla yaşadığı duyguları hiçbir zaman unutmayacağını söyledi...