Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen zirvede kulübün gelecek sezon yapılandırılması enine boyuna masaya yatırıldı. Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Fatih Terim'in katıldığı toplantıda ana gündem maddesi, transferdi. Gönderilecek isimler ve alınacak oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapıldı. Devre arasında Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan'ın transferine o dönemde izin vermeyen Başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'in "Arda'yı alalım Başkan'ım" diye ısrar etmesi üzerine yumuşadığı ve transfere sıcak baktığı öğrenildi. Arda'nın maç başına ücrete razı olması da Cengiz'i yumuşatan bir başka faktör oldu.

> Liste kabarık

Şayet Başkan Cengiz son anda yine fikrinden dönmezse 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yerli transferinde ayrıca şu ana kadar imza aşamasına gelinen Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu dışında Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Genoa'dan ayrılma ihtimali gündemde olan Sinan Gümüş, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Başakşehir'den de Volkan Babacan listeye eklendi. Caner ve Sinan'ı bonservis bedeli ödemeden renklerine katmak için girimlerine başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Volkan ve Kenan transferleri içinse hafta başında kulüpleri ile masaya oturacak.

Antalya'da sezon finali

Pandemi sonrasında üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla hızla zirveden uzaklaşan ve haftalar öncesinde lige havlu atan Galatasaray, ligin son karşılaşmasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'ne gidebileceklerini belirten teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından galibiyet istedi.

Kendimi evimde gibi hissettim

Monaco'nun ligin bitimini beklemeden Fransa'ya çağırdığı Henry Onyekuru, BBC'ye verdiği röportajda hislerini ve hedeflerini anlattı. "Monaco'ya döndüğümde kendimi evimde gibi hissettim" diyen Nijeryalı futbolcu "Amacım Fransa'da çok iyi bir sezon geçirip yeniden Premier Lig'e gitmek" ifadelerini kullandı.