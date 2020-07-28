Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır" dedi.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

"Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum."

"Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik, bunun 3-4 milyon lirasını ben vereceğim."

"Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız."

"Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz."

"Kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum."

"Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum"