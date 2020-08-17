Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Sevilla ile Manchester United Almanya’nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman hakem üçlüsü Felix Brych, Mark Borsch ve Stefan Lupp yönetti.

Karşılaşmanın ilk golü penaltıdan geldi. Ceza sahası içinde Rashford vuruşunu yaparken Diego Carlos'un kayarak yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 9. dakikada topun başına gelen Bruno Fernandes takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sevilla'nın daha baskılı ve kontrollü oyunun sürdüğü ilk yarıda, beraberlik golü de gecikmedi. 26. dakikada Sergio Reguilon'nun sol kanttan uzun pasında arka direkte topla buluşan Suso, rahat bir vuruşla ağları sarstı. Karşılıklı ataklarla geçen devrede iki takım da eşitliği bozacak golü bulamadı.

İkinci yarıda Manchester United biraz daha tempoyu arttırsa da oyunu daha çok kontrol eden taraf Sevilla oldu. İki takım da eşitliği bozan taraf olmak için büyük çaba sarf etti anca buna ulaşan taraf Sevilla oldu. 78. dakikada Jesus Navas'ın asistinde, Luuk de Jong skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede golü daha fazla arayan taraf Manchester United olsa da karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skor ile Sevilla oldu. İspanya takımı bu galibiyet ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.