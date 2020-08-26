Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da ayrılık var. Bordo-mavililerin Leeds’ten önce satın alma opsiyonuyla kiraladığı ardından 1 milyon avroya bonservisini aldığı Caleb Ekuban, Celtic’e gidiyor. İskoç ekibi 4 milyon avro ile başladığı sonra 6 milyon avroya çıktığı bonservis bedelini son olarak 8’e yükseltti. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Teknik Direktör Eddie Newton’un “Bana lazım. Kalırsa iyi olur” raporuna rağmen cazip teklife olumlu cevap verdi.

> Forvete takviye geliyor

Geçen sezon 22 maçta süre alıp 5 gol atan ve 6 da asist yapan Ekuban’ın kısa süre içinde İskoçya’ya gitmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Alexander Sörloth’un da ayrılığının gündemde olduğu bordo-mavililer, forvet bölgesine iki takviye birden yapmayı planlıyor. Öte yandan Bahia’dan alınan Flavio dün sağlık kontrolünden geçti.