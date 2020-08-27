Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray transferde hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Yıldızlar birer birer sarı-kırmızılıların elinden kaçıyor. Daha önce anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye; peşinde koştuğu Bernard Mensah'ı da Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray yönetimi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Lemina'yı da avucunun içinden kaptırdı. Gabonlu oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton, Galatasaray'ın tekrar kiralama önerisine sıcak bakmıyordu. Ada ekibi sonunda amacına ulaştı ve Lemina'yı bonservisiyle bir başka İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a göndermekte anlaştı.



> Artık 8-9 milyon ödeyemeyiz

Başarılı orta saha oyuncusu gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de kariyerini sürdürecek. Bu anlaşma sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaptı. Mustafa Cengiz ve kurmayları bir süredir Lemina'nın yeniden kiralanması konusunda yoğun mesai harcıyordu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, konuyla ilgili, yaptığı açıklamada, "Lemina’nın kulübü bonservisle satış yapmak istiyor. Biz kiralamak istiyorduk. Artık 8-9 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek durumumuz yok" sözlerini kullandı.



ABDURRAHİM ALBAYRAK:

Derbide taraftar olsun

G.Saray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, yeni sezon fikstürünü değerlendirdi. Üçüncü haftadaki Fenerbahçe maçının karşılıklı taraftarlı oynanmasını isteyen Albayrak, "Seyirci olursa yeni sezona renk katacaktır. Buradan çağrıda bulunuyorum. Federasyonumuzun bu çağrımıza kayıtsız kalacağını zannetmiyorum" dedi.



SOSYAL MEDYADA...

Tutkulu atışma

Galatasaray, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" konulu FIFA'nın anketini alıntılayarak, "Herkes rütbesini bilecek" yazılı koreograyi paylaştı. Fenerbahçe de buna eski Ali Sami Yen Stadı'ndaki sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğraf ile "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" ifadeleriyle cevap verdi.