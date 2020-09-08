Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olmak için artık gün sayan Vedat Muriç, İtalyan basınının da gündemine oturdu. La Gazzetta dello Sport, Lazio ile Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Kosovalı oyuncu için, “Kosovalı Lewandowski” benzetmesini kullandı. Ülkesindeki savaş sebebiyle altı yaşındayken annesiyle birlikte vatanından ayrılmak mecburiyetinde kalan Muriç’in zor bir çocukluk geçirdiği ifade edilirken “Bir mahzende 50 kişiydik ve herkes için sadece iki litre sütümüz vardı. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde tek bir seçeneğimiz vardı: Ekmek ve soğan” sözlerine yer verildi.

Tam bir savaşçı

Kosova’nın en önemli golcüsü olan Muriç’in, attığı golleri ailesine ve futbol oynarken hayatını kaybeden babasına armağan ettiği belirtilirken Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes, Vedat’ı bir “savaşçı” olarak nitelendirdi. Başakşehir’in bir dönem Inter forması giyen teknik direktörü Okan Buruk’un yıldız futbolcu için kullandığı “Türkiye’deki en iyi santrfor” sözlerinin de yer aldığı haberde yıldız futbolcunun Serie A’da önümüzdeki sezona damga vurabileceği ifade edildi. Fenerbahçeli Max Kruse’nin “Kosovalı Lewandowski” benzetmesi ise başlığa taşındı.

ilk maçta tam not: İyi oyuncu, iyi karakter

Vedat Muriç’in Suriyeli çocuklara yardım ettiğinin altı çizilen değerlendirmede Lazio’nun hem önemli bir golcü hem de önemli bir karakter transfer edeceği belirtildi. 2016’da Giresun’dan G.Birliği’ne 500 bin avroya transfer olan Vedat, aradan geçen dört senede değerini 40’a katlayarak 20 milyon avro civarında bir ücrete Çizme’nin yolunu tutacak.

KOMŞUYA EL ATTILAR

Limnios pazarlığı

Kanat oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim PAOK’ta oynayan Yunan oyuncu Dimitrios Limnios oldu. Yunan ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için 4 milyon avro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin ise bu bedeli aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi.

NOVAK KULÜBEYE

Caner Erkin formayı kaptı

Caner-Novak transferlerinin ardından sol bekte formayı kimin kapacağı büyük bir merak konusuydu. Hazırlık maçlarındaki performansları değerlendiren tecrübeli çalıştırıcının ligdeki Rizespor maçında Novak’ı kulübede oturtup Caner’i on birde oynatacağı öğrenildi.

STOPER İÇİN

Acele edilmiyor

Lemos’un ardından bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe bu bölge için aceleci davranmayacak. Marcel Tisserand ile temasta olan sarı-lacivertliler Serdar, Sadık, Lemos ve Zanka’nın bulunduğu kadroya iyi bir alternatif çıkmasını bekleyecek.