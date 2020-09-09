Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Orta saha takviyesinde uzun süre sessiz kalan Galatasaray, bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün Oghenekaro Etebo’yu İstanbul’a getiren sarı-kırmızılılar, kulübü Stoke City ile kiralama konusunda bütün hususlarda anlaşmaya vardı. Nijeryalı yıldız, mevcut sakatlığından dolayı detaylı testlere girmeye başladı, herhangi bir problem çıkmaması durumunda Etebo Cimbom’un orta sahasındaki ilk transferi olacak. Galatasaray’ın orta saha için öncelikli hedefi Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu. Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varırken İspanyol kulübü ile pazarlık hâlinde.

> Sürpriz aday

Celta Vigo’lu yetkililer kiralık ücretinde kapıyı 2 milyon avrodan açtı. Aslan satın alma opsiyonu ile Okay’ı kadrosuna katıp bu seneki kiralık ücretini de bonservis bedelinden düşmek istiyor. Sarı-kırmızılıların şu anki teklifi 1 milyon avro düzeyinde. Detayların kısa sürede çözülmesi ve bu transferin de cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Etebo ve Okay ile acil ihtiyacını karşılamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar bir de sürpriz transfer peşinde. Inter’in kadrosunda düşünmediği Radja Nainggolan’ı radarına alan Galatasaray bu oyuncuyu da kiralamak için de girişimlere başladı.

Ozornwafor yine yolcu

Transferinin hemen ardından kiralanan Valentine Ozornwafor yine yol ayrımında. Geçen sezon La Liga 2 ekiplerinden Almeria’nın kadrosunda yeterli şans bulamamasına rağmen, İspanyol ekibi 21 yaşındaki stoperi bir sene daha kiralamak istiyor, yönetim de teklife sıcak bakıyor.

Emre takıma katıldı

∂ Galatasaray çiçeği burnundaki yeni transferi Emre Kılınç, millî maçların ardından ayağının tozuyla idmana çıktı. Türkiye-Macaristan maçında forma giyen yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların dün yaptığı taktik antrenmanda yer alırken hırslı görüntüsüyle de dikkat çekti.

Okay Yokuşlu

Trabzonspor’dan sonra kariyerine Celta Vigo’da devam eden Okay, La Liga’da forma giydiği 56 maçta yüzde 84 pas isabeti yakalarken iki gol ve asistle de hücuma katkı sağlamayı başardı.