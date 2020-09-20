Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, sezonun ikinci maçında Altınordu’yu dünkü maçta 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet sonrası Teknik Direktörü Mustafa Er takıma izin verdi. Sezona sadece tek hazırlık maçı yaparak başlayan ve bunun sıkıntısını fazlasıyla çeken Bursaspor, izinleri de iptal etmişti. Adana Demirspor’a 3-1 mağlup olduktan sonra da çalışmalarına ara vermeden devam eden yeşil-beyazlılar, dünkü galibiyetle birlikte izni de kaptı. Bursaspor, uzun bir aradan sonra günü antrenmansız tamamlayacak ve Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla başlayacak.