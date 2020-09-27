İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Arda, Falcao
Fenerbahçe'nin 11'i
Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia
BAŞA DÖN
İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Arda, Falcao
Fenerbahçe'nin 11'i
Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Fenerbahçe,