İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Arda, Falcao

Fenerbahçe'nin 11'i
Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia