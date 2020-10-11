Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya - Türkiye ilk 11'ler...

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Hazırlık maçında Almanya ile Köln'de 3-3 berabere kalan ve moral bulan Şenol Güneş'in öğrencileri, kötü başladığı Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.