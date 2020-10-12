Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde Beşiktaş forması terleten Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi feshedildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu.

Shinji Kagawa'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.

PELKAS YERİNE KAGAWA

10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı gündemine aldı.

PAOK ayrıca, birkaç sezon önce Galatasaray'ın da transferi için yoğun çaba sarf ettiği Kwadwo Asamoah'ı da transfer hedefleri arasına aldı.