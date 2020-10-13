Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Christian Eriksen için sürpriz bir takas gündeme geldi.

Antonio Conte'den beklediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu için, Bayern Münih'e takas teklifi yapıldığı ortaya çıktı.

Habere göre, İtalyan devi Eriksen karşılığında Bayern Münih'ten tecrübeli stoper Jerome Boateng'i istedi.

FLICK, BOATENG'İ GÖNDERMEYE YANAŞMIYOR

Bu transferin gerçekleşmeme sebebinin ise, teknik direktör Hansi Flick'in 32 yaşındaki stoperi takımda tutmak istemesi olduğu öğrenildi.