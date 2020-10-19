Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk maçında yarın deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde konuştu. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Avrupa’daki en formda takımlardan biri olan Leipzig’e karşı hem fiziksel hem mental hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ülke puanı için geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi’nde çok zor bir gruba düşmüştük. Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu zor gruptan yüksek puanlarla çıkmak çok kolay değil, biz tek tek maçlara odaklanıp yolumuzu çizeceğiz. Oyuncularım ve ben geçen seneki mantaliteyi taşıyarak ciddiye alacağız" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk: Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz
19.10.2020 - 21:39 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'le deplasmanda karşılaşacak olan M.Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, ülke puanı için mücadele edeceklerini belirterek, "Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruptaydık" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Okan Buruk,Başakşehir,
740164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740164.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
02
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
03
ALTAY
5
3
1
1
7
10
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
5
3
1
1
3
10
05
ADANASPOR A.Ş.
5
2
3
0
4
9
06
ALTINORDU
5
3
0
2
0
9
07
ADANA DEMİRSPOR
5
2
2
1
3
8
08
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
09
GİRESUNSPOR
5
2
2
1
0
8
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-2
6
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
5
1
2
2
-1
5
13
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
5
1
1
3
-5
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
0
1
4
-4
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
17.10.2020 13:30
Yilport Samsunspor 0 - 3 Istanbulspor
17.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Eskişehirspor
17.10.2020 16:00
Adanaspor 5 - 2 Altinordu
17.10.2020 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
18.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 1 Giresunspor
18.10.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Tuzlaspor A.ş.
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Bursaspor 3 - 1 Balikesirspor
19.10.2020 19:00
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