Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan yazılı açıklamada, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach ile bu akşam yapacağı maç öncesi takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri neticesinde, Achraf Hakimi'nin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Inter'de orta sahanın sağı, sağ açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun, herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine sağlık protokollerinde belirlenen sürecin uygulanacağı ifade edildi.

Inter, Hakimi'yi sezon başında İspanya’nın Real Madrid takımından transfer etmişti.