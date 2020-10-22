Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray yeni sezona iyi başladı ama son haftalarda yere çakıldı. Gaziantep ve Başakşehir’i rahat geçen sarı-kırmızılılar neden bir anda durdu? Aslında perde arkasında yatan birçok detay olsa da en bariz göze batan sebeplerin başında hücum hattı geliyor. Aslan’a sadece yıllık maliyeti 10 milyon avroyu bulan Falcao, Diagne ve Babel üçlüsünden istediği verimi bir türlü alamıyor. 34 yaşındaki Falcao, 33’lük Babel ilerleyen yaşlarıyla sıkışık fikstürde zorlanırken, geçtiğimiz sezon neredeyse 9 ay futboldan uzak kalan Diagne de henüz tempo bulamadı.

Tutan da iyi değil

Bu üçlüye kadroda alternatif olabilecek kimse olmayışı da teknik heyete hamle şansı tanımadı. Bonuslar hariç garanti 5 milyon avro kazanan Falcao, ligde şu ana kadar 4 gol bulurken bunların tam 3 tanesi penaltılardan geldi. (Gaziantep 1 gol 1 penaltı, Başakşehir penaltı, Alanyaspor penaltı). 2 milyon 500 bin avro alan Babel ve 2 milyon 350 bin avro yıllık garanti ücreti bulunan Diagne henüz Süper Lig’de golle tanışamadı. Sarı-kırmızılılarda atan kısmı gibi tutan kısmı da güven vermeyince son 14 sezonun en kötü başlangıcı yapıldı (5 haftada 7 puan).

SERİ SONU!

Kimseye yar olmadı

G.Saray’da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve transferi için büyük uğraşlar verilen Michael Seri’nin boşta kalması üzüntüyü bir kat daha artırdı. Fulham Kulübü, satamadığı ve kiraya da vermeye yanaşmadığı oyuncusuna lisans çıkarmadı.

22’LİK KEREM:

G.Saray iyi ki varsın

Galatasaray’ın sezon başında renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu dün 22 yaşına girdi. Sarı-kırmızılıların resmî hesabından doğum günü kutlanan oyuncu, kişisel sosyal medyasından bu jeste ‘’Galatasaray, iyi ki varsın’’ diyerek cevap verdi.