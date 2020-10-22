Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran Lille'in Sparta Prag deplasmanında 4-1'lik üstünlüğü bulunurken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak yıldızlaştı. 45. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan Yusuf, 60 ve 75. dakikadaki golleriyle hat-trick yapmayı başardı. Milli yıldızımız, Lille'in geride bıraktığımız hafta sonu Ligue 1'de Lens'ı 4-0 mağlup ettiği maçta da bir diğer milli yıldızımız Burak Yılmaz ile birlikte yine gol sevinci yaşamıştı.