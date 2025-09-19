Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleri

2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleri

Haberler / Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanında düzenlenecek resmi törenler ve anma programlarıyla, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilerimiz saygıyla anılacak. Günün anlam ve önemini yansıtan Gaziler Günü mesajları ve sözleri aratılan konular arasında yer alıyor.

Türkiye’de her yıl 19 Eylül, Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilişinin yıl dönümü olarak, Gaziler Günü kutlanıyor. 

2025 GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Gaziler Günü, Türk ulusunun gazilerine olan minnet ve saygısının bir göstergesidir.  Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki büyük zaferlerden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne dayanmaktadır.

19 Eylül 1921’de TBMM’nin aldığı kararla Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesinin verilmesiyle 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kabul edildi. 

2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleri - 1. Resim

GAZİLER GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ

Bu topraklarda özgürlüğün bedelini ödeyen tüm gazilerimize saygıyla…

Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Vatan için gösterdiğiniz fedakarlık daima minnetle anılacaktır.

19 Eylül Gaziler Günü’nde vatan uğruna canı pahasına mücadele eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Gaziler Günü vesilesiyle kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihimizin her döneminde destan yazan gazilerimize saygıyla...

 

