Ligde yarın Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)