Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un bu sezonki performansı hayal kırıklığı yaşatınca teknik direktör Eddie Newton hedef adam hâline gelmişti. Abdullah Avcı iddialarının ortaya atıldığı şu dönemde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Newton'la görüşüp rapor istedi. "İyi yoldayız" açıklamasının arkasında olduğunu söyleyen İngiliz çalıştırıcı düzeleceklerine dair söz verdi.

Sen işine odaklan

∂ Şanssız puanlar kaybettiklerini ifade eden Newton "Sakatlıklar ve pandemi süreci bizi etkiledi. Çok iyi bir takımımız var. Çıkışa geçmemiz için bir kıvılcım yetecek. O ateşi de Kasımpaşa maçıyla birlikte tutuşturacağız" dedi. Ağaoğlu da Newton'dan, basında çıkan hoca arayışlarıyla ilgili haberlere kulaklarını tıkayarak sahaya odaklanmalarını istedi.