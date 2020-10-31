Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Trabzonspor, Eddie Newton ile yolları ayırdı
31.10.2020 - 20:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Etiketler : trabzonspor,eddie newton,
743183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/743183.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
04
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
05
GALATASARAY A.Ş.
6
3
1
2
3
10
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
2
2
2
1
8
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
09
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
10
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
2
1
2
-1
7
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
14
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray - Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor - Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
09
ALTAY
6
3
1
2
6
10
10
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
11
AKHİSARSPOR
7
2
3
2
1
9
12
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
13
BURSASPOR
7
2
1
4
-1
7
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
7
0
3
4
-4
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor - Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor - Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Yilport Samsunspor