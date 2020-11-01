Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’e 36 yıl aradan sonra yükselme başarısı gösteren Karagümrük, standartlara uymadığı için ev sahibi olduğu karşılaşmaları stadında oynayamıyor. Bu nedenle ev sahibi olduğu karşılaşmaları Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağını açıklayan kırmızı-siyahlılar, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir maçlarını 80 bin kişilik statta oynamıştı. Yeni Malatyaspor’u 3-0, son şampiyon Başakşehir’i de 2-0 mağlup eden Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın bakıma alınması sonrasında stat arayışlarına başlamıştı. Kasımpaşa maçını Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynayan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük, son iç saha maçında ise BB Erzurumspor’u, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda konuk etti.

İç sahada en çok gol atan ekip

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden 2 ekip, bu sezon Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, Karagümrük rakibini Ndiaye (2), Biglia, Ndao ve Sabo’nun golleriyle 5-1 yenerek ligdeki puanını 11’e yükseltti. Stadı standartlara uymayan ve aynı zamanda ligdeki 21 takım içinde tesisi olmayan tek ekip durumundaki Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle ligdeki en iyi iç saha performansına ulaştı.

Ev sahibi olarak boy gösterdiği 4 maçı 3 farklı statta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve BB Erzurumspor’u mağlup ederken, ezeli rakibi Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Karagümrük, 4 maçta 10 puan toplayarak iç saha puan durumunda zirveye çıkarken, attığı 11 golle de ev sahibi olduğu maçlarda en çok gol atan ekip oldu.