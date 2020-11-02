Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.