Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.
UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'yi görev
02.11.2020 - 15:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : UEFA,Cansu Tiryaki,
743608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/743608.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
06
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
6
3
1
2
0
10
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
11
YENİ MALATYASPOR
7
2
2
3
-4
8
12
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
14
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor 1 - 2 Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
02
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
04
YILPORT SAMSUNSPOR
8
4
3
1
4
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
09
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
10
ALTAY
6
3
1
2
6
10
11
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
12
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
13
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor 4 - 2 Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 1 Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor 1 - 1 Yilport Samsunspor