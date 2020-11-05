Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş’ta moraller yerinde. Takımını son iki maçta baskılı oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, elde edilen altı puandan memnun olsa da daha fazlasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı önlerindeki Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların patronu, bu maçlarda elde edilecek galibiyetler sayesinde şampiyonluğun en güçlü favorisi hâline geleceklerine inanıyor.

Sertlik ikazı

Yardımcılarıyla birlikte önlerindeki rakipleri hakkında detaylı analizler yapan 47 yaşındaki çalıştırıcının, bu üç maçtan 9 puan çıkarılması yolunda tek endişesi sakatlık. Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Sergen Hoca, daha fazla kayıp yaşanmaması için futbolcularına sertlik uyarısında bulundu. Yalçın, öğrencilerinden idmanda daha dikkatli olmalarını isteyerek, “Aman birbirinizi sakatlamayın” dedi.

2,5 MİLYON AVRO TAZMİNAT

Ruiz kazığı

FIFA, Beşiktaş’ın Victor Ruiz’e 2,5 milyon avro tazminat ödemesine karar verdi. Siyah-beyazlı kulüp karara itiraz etmeye hazırlanıyor.