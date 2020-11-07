Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaferin mimarı oldu

Avrupa’da Yusuf Yazıcı fırtınası esiyor. Lille’in Avrupa Ligi’nde Milan’ı deplasmanda 4-1 yendiği karşılaşmada üç gole birden imza atan millî oyuncu, Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci hat-trick'ini yaptı. Yusuf, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını altıya çıkarırken birçok rekor kırdı ve önemli ilklere de imza attı. Yusuf, Fransız basının yanı sıra Avrupa’da manşetlere çıktı. L'Equipe, kapak yaptığı Yusuf için övgü dolu cümleler kullanırken "Lille Milan’ı Zlatanladı" başlığı attı.

Gururumuz kurtuldu

Gazete, "Hat-trick yapan Yusuf Yazıcı sayesinde Lille, Zlatan Ibrahimovic’li Milan karşısında tarihî bir galibiyet elde etti" dedi. France Football, "Ne yıkım ama! Marttan bu yana yenilmeyen Milan, Yusuf’un çılgın hat-trick'i sayesinde devrildi" ifadelerini kullandı. Le Parisien de “Yusuf sayesinde gururumuz kurtuldu!” yorumunu yaptı. İtalyan Corriere dello Sport ise Milan’ın 8 aylık yenilmezlik unvanının yıkıldığını hatırlatırken “Yusuf şov!” başlığını kullandı.

Beş yılda Avrupa’nın zirvesine

Yusuf Yazıcı, 2015 yılında Guatemala’da düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası’nda Trabzon Erdoğdu Lisesi’nin kaptanı olarak kupaya uzanmıştı. Millî oyuncu beş yıl sonra Avrupa’da adından en çok söz ettiren isim olmayı başardı.

Rivaldo’dan sonra YUSUF YAZICI

Yusuf Yazıcı, attığı üç golle Brezilyalı dünya yıldızı Rivaldo'dan (2000-01) sonra San Siro'da Milan'a hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki defa hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

GALTIER’DEN ÖVGÜ

Uluslararası seviyede yıldız

∂ Lille’in hocası Christophe Galtier, 4-1 kazandıkları Milan maçının ardından üç gol birden atan Yusuf Yazıcı’dan övgüyle söz etti. Galtier "Yusuf, uluslararası seviyede bir oyuncu. Geçen seneki çalışmalarının meyvesini alıyoruz. Rekabeti seviyor" dedi. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Ders çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Avrupa’da Türk haftası

n Başakşehir, Manchester United’ı 2-1 yendi.

n Sivasspor, Karabağ’ı 2-0 mağlup etti.

n Yusuf Yazıcı, San Siro’da hat-trick yaptı.

n Orkun Kökçü, CSKA karşısında gol attı.

n Cengiz Ünder, Braga karşısında asist yaptı.

n Yusuf Yazıcı ve Caner Osmanpaşa

Avrupa Ligi’nde haftanın on birine seçildi.