Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran Yusuf Yazıcı, Milan karşısında yaptığı hat-trick sonrası Avrupa'nın dikkatini çekti. Avrupa Ligi'nde 6 golle zirvede yer alan milli futbolcu için İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın gösterdiği bu performansla en büyük hayali olan Barcelona'ya gittikçe yaklaştığını yazdı.

Haberde, "Yusuf Yazıcı, 6 golle Avrupa Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu. Hayali gelecekte İspanya'da oynamak. Ve bunu bir Barça oyuncusu olarak yapmaktan heyecan duyuyor. Performansıyla Barcelona hayaline adım adım yaklaşıyor" ifadesine yer verildi.

Avrupa Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor Lille formasıyla Avrupa Ligi’nde ikinci defa hat-trick yapan millî oyuncu Fransa’da kahraman hâline geldi.

İSPANYA'DAN TEKLİF GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yusuf Yazıcı, sezon başında verdiği bir röportajda, kendisini İspanya'da takip eden takımlar olduğunu belirtmiş ancak isim vermemişti. (Fotomaç)