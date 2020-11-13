Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

Takımlarda Mercedes şampiyon

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 479 puan

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.

Hamilton, Schumacher'in rekoru için İstanbul'da



Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak.

Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek.

Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak.

Hamilton üst üste 4, toplamda 7. şampiyonluğun peşinde

Lewis Hamilton, Formula 1'de şu ana kadar 6 kez zafere uzandı.

Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.

Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu.

Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı.

Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazanacak.

İstanbul'daki Formula 1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 9 yıl aradan sonra pazar günü ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışlarının hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak." dedi.

"Tüm desteğimizi veriyoruz"

Formula 1 yarış pistinde kullanılan asfaltın önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tabi oradaki asfalt, mühendislik açısından çok ince detaylar içeren bir konu. Malzeme açısından da pistte çok farklı bir malzeme kullanılıyor. Dünyanın en iyi işlerini gerçekleştiren bir bakanlık olarak, bu asfaltı da çok kısa sürede yaptık ve teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun boyutlarına ve yansımalarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz."