Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Maçtan önce çoğunluğun favorisi yedi eksikli Beşiktaş değil, son dört maçını kazanan Medipol Başakşehir'di. Hafta içinde, "Saat 8'de yasaklar başlıyor, ilk yarıdan işi bitirmemiz lazım" esprisini yapan Sergen Yalçın'ın ekibi, büyük bir iştahla saldırmaya başladı ilk düdükle birlikte. İlk yarı sonunda gelen goller öncesinde sinyallerini vermişti.

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Hakemin avantaj kuralını kullanmadığı için mutlak bir gol vuruşunu yapamayan Atiba, bunun acısını bir dakika içinde attığı gol ve vatandaşı Kanadalı Larin'e yaptığı asistle çıkardı. İkinci yarıda Okan Buruk'un ekibi gol için çok yüklenmeye başladı. Sergen Yalçın rakibin geride bıraktığı boşlukları gördü ve kaleye hızlı gidebilecek N'Koudou'yu oyuna aldı.

Heyecan kasırgası

Fransız yıldızın başlattığı atakla kazanılan penaltıyı Aboubakar gole çevirdi. Mehmet Topal da kızarınca bitti zannedilen Başakşehir iki gol daha bulsa da futbola doyulan gecede zafer Kara Kartal'ın oldu. Sahaya çok ciddi eksiklerle çıkan Beşiktaş uzun yıllar hatırlanacak bir maç sonucu üç puan ve derbi öncesinde de büyük bir moral kazandı.

Maçtan kısa kısa...

* Larin satılıyordu, kral oldu

Sezon başı satılmak istenen Larin beş gole yükseldi, Beşiktaş’ın en çok gol atan oyuncusu oldu.

* Dorukhan derbide yok

Beşiktaş’ta yokluklardan dün sağ bek oynayan Dorukhan cezalı duruma düştü, F.Bahçe maçında yok.

* Kartal’da yedi eksik

Beşiktaş’ta Covid-19 sebebiyle Vida, Welinton, N’Sakala, Rosier, Oğuzhan, Hasic, cezalı olan kaleci Ersin yoktu.

* Necip yetişti

Covid-19’u atlatan Necip Uysal takımla birlikte idmanlara başladıktan üç gün sonra tek idmanla stoper oynadı.

* Nihayet N’Koudou

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş’ın lig maçlarında hiç forma giyemeyen N’Koudou dün siftah yaptı

* Ljajic’in elleri cebinde!

Kartal’ın isteksiz ismi Ljajic dün de yedekti. Boşnak asıllı oyuncu maç öncesi elleri cebinde ısındı.

* Pozitif olan Mert

Başakşehir’de kaleyi dün Volkan Babacan korudu. Mert Günok’un pozitif olduğu ortaya çıkmış oldu.

O iki gol bize yakışmadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçı değerlendirirken, “Kazanmak çok önemliydi. Zorlu periyoda girdik. Oyuncular çok fazla mücadele ettiler. İlk yarı muhteşemdi. İkinci yarıda gelecek baskıyı biliyorduk. Sonra 3. golü bulduk, çok kolay olacak derken arkadaşların laubali davranışları 2 tane gol yememize sebep oldu” dedi.

Şimdi derbiye döndük

“10 kişi kalan rakibe karşı iki gol yemek bize yakışmadı ama oynayanların performansından memnunum. İlerisi için değerli bir galibiyet aldık. En azından önümüze biraz daha umutlu ve mutlu şekilde bakabiliyoruz” vurgusu yapan Sergen Hoca, “Antrenman eksikliği olan oyuncularımız var. Çok zor şartlarda oynuyoruz. Herkes için böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Haftaya N’Sakala ve Rosier geliyor. Birileri geliyor fakat birileri de gidiyor. Şimdi derbiye hazırlanacağız” şeklinde konuştu.