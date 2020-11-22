18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.
41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.
48. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Uludağ'ın pasına hareketlenen Skubic'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti.
55. dakikada Koomson'un ceza sahasının dışından çektiği şut yandan auta gitti.
57. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunda top, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in çektiği şut, az farkla yandan auta gitti.
65. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
88. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
90+5. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.