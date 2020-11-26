Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Tam gün mesai

Beşiktaş'ta derbi öncesi moraller yerinde, öz güven tam. Takımının Başakşehir karşısındaki üstün futbolu ve oyuncularının arzusundan çok memnun olan Sergen Yalçın, aynı iştahın Fenerbahçe maçında da gösterilmesi için çalışıyor. Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet özleminin giderilmesi için gece gündüz mesai yapan tecrübeli çalıştırıcının kafasında tek bir soru işareti var. Karşılaşmanın hakeminin skora etki etmesinden çekinen Yalçın, "Eğer hakem işimize karışmazsa derbi bizim" dedi.

Haberler iyi

Derbi öncesi Sergen Hoca'nın keyfini artıran gelişmeler oldu. Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların iyileşerek takıma geri dönmeye başlaması yüzleri güldürüyor. Son olarak Oğuzhan ve N'Sakala da idmanlara başladı. Siyah-beyazlılarda şu anda Vida, Welinton ve Hasic'in tedavilerine devam ediliyor. Özellikle kart cezalısı Dorukhan’ın yokluğunda Oğuzhan'ın dönmüş olması Yalçın'ın elini güçlendirdi.

Çebi moral verdi

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ederken Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi öncesi takımı yalnız bırakmıyor. Siyah-beyazlıların patronu takımın dün sabah yaptığı antrenmanı takip etti. Sergen Yalçın'la da görüşen Çebi, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

SAKATLIĞI ATLATTI

Utku da döndü

Başakşehir maçında iğneyle oynayan kaleci Utku Yuvakuran geri döndü. Maç sonrası iki gün boyunca dinlenen ve tedavisi yapılan genç kaleci dün takımla birlikte idmana çıktı. Yirmi üç yaşındaki file bekçisi, cezalı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Fenerbahçe maçında da kaleyi koruyacak.

LARIN SÖZ VERDİ

Fener'e de golüm var

∂Bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ismi olan ve çıktığı son dört maçta da fileleri havalandıran Cyle Larin, Fenerbahçe'ye de bileniyor. Her geçen maç daha da güçlendiğini söyleyen Kanadalı yıldız, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye de gol atacağımdan eminim" dedi.

BABA AKILLARA GELDİ

Numanoğlu yönetmesin!

Derbiye hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun atanmasının ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların teşvik primi iddiasıyla şampiyon olarak tescil edilmek için başvuru yaptığı 1986-87 sezonunda Malatyaspor’un Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede, Tugay Kaan Numanoğlu’nun babası Levent Numanoğlu, Malatyaspor’un on birindeydi. Mücadelede Malatyasporlu oyuncuların teşvik primi aldığı iddia edildiği için sosyal medyada tepki yağdıran Beşiktaş taraftarları derbide Numanoğlu ismini görmek istemiyor.