Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Trabzonpor yeni hocası Abdullah Avcı'yla çıktığı ikinci karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer geçen hafta kazandığı BB Erzurumspor maçındaki gibi oyunu kendi yarı alanında kabul ederek başladı maça. Oldukça tatsız tuzsuz geçen ilk yarı, uzatma anlarında Baker'ın muhteşem firik golüne sahne oldu. Gole kadar iki takım da pozisyona giremedi.

Afobe yok gibi

Devrede kaleyi bulan tek isabetli şut 44. dakikada Alper Potuk'un zayıf vuruşuyla gerçekleşti. Trabzonspor'da en hareketli isim olarak Abdülkadir Ömür dikkat çekti. Nwakaeme her zamanki üretkenliğinden çok uzaktı. Santrforda çok yalnız kalan Afobe'nin varlığı ise 74'te oyundan çıkarken farkedildi neredeyse. İkinci yarıya her iki takım da değişiklik yapmadan başladı.

Sağlamcı Avcı

Bordo-mavilililer ikinci yarıda da topun arkasına geçerek Ankaragücü'nün geride boş alan bırakmasını bekledi. Abdullah Avcı'nın ekibi hücumda son derece etkisizdi ama savunmada rakibine pozisyon vermedi. 90!da Pereira'nın atılmasıyla 10 kişi kalan bordo-mavilililer üst üste ikinci galbiyetini alırken, teknik direktörsüz ve galibiyetsiz başkent ekibi sahadan yine eli boş ayrıldı.

Savunmayı düzelttik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, skordan ve oyundan memnun. İki maçta gol yemeden 6 puan kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Trabzonspor'da ilk tespitimiz savunmasındaki problemdi. Geldiğimiz günden beri bunun için çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, millî takım oyuncusu Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi" dedi.

Daha çok çalışacağız

Geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu belirten Avcı, "Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor. Oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet öz güven açısından da önemliydi" diye konuştu.

118 MAÇTA...

Pereira ilk kez kırmızı gördü

Bordo-mavili takımda dördüncü sezonunu geçiren ve 118. maçına çıkan Pereira bir ilki gördü... Portekizli futbolcu, Ankaragücü maçında çift sarıdan kırmızı gördü ve Trabzonspor kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.

İKİ MAÇTIR GOL YEMİYOR

Hoca farkını gösterdi

∂ Geçen sezondan bu yana öne geçtiği maçlarda skoru tutamayan ve puanlar kaybeden Trabzonspor’un en büyük defosu savunmasıydı. Abdullah Avcı ile ilk maçında kalesinde gol görmeyen Fırtına, A.Gücü önünde de kalesini gole kapattı.

LEWIS BAKER:

Çalışılmış gol

∂ Sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak takımına 3 puan kazandıran Baker, "Güzel bir gol oldu ama daha önemlisi gol yemememizdi. Takım olarak kompakt kaldık. Antrenmanlarda bu tip serbest vuruşları birçok defa denemeye çalışıyorum. Kendimizi öz güvenli hissediyorum" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR:

Hayalimiz Avrupa

∂ Son iki haftada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, "Abdullah Hoca'nın gelmesinin ardından takım savunmasına önem verdik. Takım olarak iyi mücadele ediyoruz" dedi. Çakır, Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki performansı sorulunca, "Umarım Abdülkadir'le ben de hayalimizi gerçekleştiririz" dedi.