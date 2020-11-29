Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 4-3 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

90'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ile maçta farkı tekrar bire indiriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ozan Tufan, yaptığı vuruşla kaleci Utku Yuvakuran ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

90'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Ozan Tufan geçiyor.

90'Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Welinton Silva'nın Mame Thiam'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösteriyor.90'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Ozan Tufan geçiyor.

90'Fenerbahçe penaltı kazanıyor.

90'Beşiktaş'ta dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vincent Aboubakar oyundan çıkarken, Güven Yalçın yerine giren isim oluyor.

88'Georges-Kevin N'Koudou golde asisti yapan oyuncu oluyor.

88'GOOOLL!!! Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor.

86'Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Rachid Ghezzal oyundan çıkarken, Fabrice N'Sakala yerine giren isim oluyor.

83'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın arka direkte yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

81'Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Utku Yuvakuran topa hakim olmayı başarıyor.

81'Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

78'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan taca gidiyor.

76'Fenerbahçe'de beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dimitris Pelkas oyundan çıkarken, Mame Thiam yerine giren isim oluyor.

70'Aynı dakikada Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bernard Mensah oyundan çıkarken, Georges-Kevin N'Koudou yerine giren isim oluyor.

70'Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Necip Uysal oyundan çıkarken, Welinton Silva yerine giren isim oluyor.

68'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ile maçta farkı bire indiriyor. Ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş soldan topu içeri ortalıyor. Kemal Ademi'nin kafayla indirdiği pası önünde bulan Dimitris Pelkas'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üst direkten geri geliyor. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan altıpas önünden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

66'Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

64'Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Filip Novak oyundan çıkarken, Ferdi Kadıoğlu yerine giren isim oluyor.

63'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Luiz Gustavo, Bernard Mensah'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Luiz Gustavo bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

62'Necip Uysal'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

60'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Utku Yuvakuran topa hakim olmayı başarıyor.

58'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Josef De Souza kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

54'Josef De Souza golde asisti yapan oyuncu oluyor.

54'GOOOLL!!! Beşiktaş, Necip Uysal'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Marcel Tisserand'ın uzaklaştıramadığı top sonrasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Josef De Souza arka direğe ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Necip Uysal, Gökhan Gönül'den önce davranarak gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

53'Mert Hakan Yandaş, hızlı atağı kesmek için Vincent Aboubakar'a müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

50'Beşiktaş 10 kişi kalıyor. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Cyle Larin, Gökhan Gönül'e eliyle yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Cyle Larin kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

50'Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Atiba Hutchinson'dan geri geliyor.

47'Ozan Tufan'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

46'Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Jose Sosa ve Papiss Cisse oyundan alınırken, yerlerine Mert Hakan Yandaş ve Kemal Ademi oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk Beşiktaş başlıyor.

45'Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Vincent Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Bernard Mensah'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

42'Dimitris Pelkas'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top Necip Uysal'dan geri geliyor.

40'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Altay Bayındır tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

39'Vincent Aboubakar'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top sol kale direği dibinden az farkla kornere gidiyor.

38'Dimitris Pelkas, hızlı atağı kesmek için Bernard Mensah'a müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

37'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Diego Perotti oyundan çıkarken, Caner Erkin yerine giren isim oluyor.

34'Marcel Tisserand golde asisti yapan oyuncu oluyor.

34'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand kafayla topu arka direğe indiriyor. Pozisyonu iyi takip eden Papiss Cisse yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Utku Yuvakuran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

32'Rachid Ghezzal'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Vincent Aboubakar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

30'Diego Perotti'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

27'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Francisco Montero kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

25'Avantaja bırakılan pozisyon sonrasında Cyle Larin, Mauricio Lemos'a yaptığı faul nedeniyle hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

20'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vincent Aboubakar, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atmayı başarıyor.

12'Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11'Fenerbahçe, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

8'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Cyle Larin için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

4'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor. Cyle Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vincent Aboubakar, Mauricio Lemos'u ekarte ederek ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşede ağlarla buluşturuyor.

2'Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Perotti'nin vuruşunda top savumadan geri geliyor. Ardından Dimitris Pelkas'ın yakın mesafeden dönerek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1'Hakem Tugay Kaan Numanoğlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.