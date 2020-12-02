Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da filizlenip, Ankaragücü’nde meyve veren, genç yaşında Fenerbahçe’de olgunlaşan Altay Bayındır, TamSaha’ya konuştu. Kariyerine annesinin yön verdiğini itiraf eden Altay, “Annem mutfakta yemek yapıyordu, yanına gittim ve 'Kaleci mi olayım, oyuncu mu?' diye sordum. 'Valla oğlum kaleci ol. Sen yaparsın' dedi” ifadesinde bulundu. Altay, “Evde yatağa filan atlıyorum. Oradan alaka kurdu sanırım. Anneler bilir malum. Hissiyatları yüksektir” diyen Altay, Fenerbahçe’ye ilgisini, “Deivid'ler, Alex de Souza'lar herkesi etkiliyordu o dönem… Alex de Souza'nın kramponlarını arıyorduk o dönemde” sözleriyle özetledi.

Tarihe geçme hedefi

Aynı Alex gibi maçları bir gün öncesinden kafasında oynadığını söyleyen Bayındır, “Mesela Galatasaray derbisinde Arda Abi’nin pozisyonunu hayal ettim. Tabii Arda Abi değil başkası da olabilirdi ama bunu düşündüm” derken, “Belimden sakatlandım ama şükür kurtardım. Bence kaleci son saniyeye kadar ayakta kalmalı” diye konuştu. Amatör ruhunu kaybetmediğini vurgulayan genç eldiven “Beni Fenerbahçe’ye Ersun Hoca’m aldı” diyerek Yanal’ın da hakkını teslim etti. Psikolojik destek, diskiyon eğitimi ve İngilizce dersleri alarak kendine yatırımı sürdüren Altay, hedefinin Fenerbahçe tarihine geçmek olduğunu söyledi.

BİR MAÇ KAYBETTİK

Şampiyonluk yemini

∂ Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe’de oyuncular dün bir toplantı yaptı. Kaptanlar Gökhan ile Gustavo antrenman öncesi takımı bir araya getirdi. Gökhan, “Bize yakışmadı ama sadece bir maç kaybettik. Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz” derken takım şampiyonluk yemin etti.

ALTAY’DAN SATIR BAŞLARI

∂ Şimdilik Premier Lig’i kendime yakın görüyorum. Ama zamanla bu değişebilir.

∂ Volkan Demirel çok iyi bir ilişkimiz var. Onunla çalışmaktan çok mutluyum.

∂ Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. O bir efsane.

∂ Geçen sezon savunma sebebiyle çok sıkıntı yaşadım. Şu an herkes kendi yerinde.

∂ Millî takımda önemli olan kategori değil, ay yıldız. Gerisi hikâye…