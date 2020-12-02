Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, Leipzig'i konuk ediyor. İlk maçta rakibine 2-0 kaybeden Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir'in kader maçında kazanmaktan başka çaresi yok. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir - Leipzig muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Konate, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de...