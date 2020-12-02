Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Karşılaşmanın gruptan çıkma adına önemli olduğunu vurgulayan Emery, "Yarınki maça öncelikle yenmek için çıkacağız. Yenmek için çıkmamızın sebebi ise her şeyi garantiye almak istiyoruz. Bu maçı yenersek gruptan çıkmamız da garantilenmiş olacak." dedi.

"Tabi ki Sivasspor için de çok kritik bir maç. Bir anlamda rakibimiz için daha önemli bir maç. Onlar için de iyisini isteriz ve Sivasspor’a çok saygı duyuyoruz." diye konuşan Emery, Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Ama ne kadar önlem alırsak alalım virüs bir şekilde insanları bulabiliyor. İnşallah rakibimizde Kovid-19 çıkan futbolcular en yakın zamanda iyileşir. Sivasspor’un hangi futbolcularının koronavirüse yakalandığını bilmiyoruz. Sadece karşımıza hangi oyuncuları çıkarsa çıksın Sivasspor güçlü bir takım. Neleri yapabileceklerini biliyoruz. Evimizde oynadığımız maçta da bunu herkes gördü. Ona göre biz de elimizden gelen en iyi oyunu göstereceğiz. Çünkü yarınki maç çok kritik bir maç, biz maçta elimizden geleni yapacağız."

"Rakibimizin çok zor ve tehlikeli olduğunu biliyoruz"

Villarreal'in orta saha oyuncusu Francis Coguelin ise yarın kendilerini önemli bir maçın beklediğini söyleyerek, "Kazanırsak gruptan çıkmış gibi bir şey olacak. Maçı kazanmak için bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Rakibimizin çok zor ve tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Evimizde yaptığımız maçta bunu gördük. Bize 3 tane gol attılar. Bu bence çok önemli bir skordu rakibimiz için. Maça çıkacağız ve sonuç ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının sadece sporu değil tüm dünyayı etkilediğine dikkati çeken Coguelin, "Dolayısıyla bizim spor sektörü de etkilendi. Tabi ki bu gerçekleri yaşamak zorundayız. Şu anda dünyaya yayılmış bir pandemi var. Virüs vakalarıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. Rakibimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, yakın zamanda iyileşirler." yorumunda bulundu.