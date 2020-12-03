Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Artık kayıp yok

Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetinin izini galibiyet serisiyle silmek istiyor. Sarı-lacivertliler, “bay” geçecekleri 15. haftaya kadar oynayacakları 4 lig, 1 kupa maçını kazanarak moral depolamayı hedefliyor. Önemli eksiklerine rağmen bu hafta Denizli deplasmanından galibiyetler dönmek isteyen Fenerbahçe, Malatya, Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarını da kazanıp ligde 32 puana ulaşmanın, kupada da Karacabey’i geçmenin hesabını yapıyor.

Şampiyon olacağız

Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularla yaptığı konuşmalarda takım vurgusu yaparken Emre Belözoğlu da futbolcularla yakından ilgileniyor. Geride kalan süreçte beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Erol Hoca, “Önümüzdeki dört haftada kazanarak bunları telafi etmeliyiz. Daha güçlü mücadele etmeliyiz. Savaşmalıyız” sözleriyle takımı motive ediyor. Bulut ayrıca “Takım hâlinde savunma, takım hâlinde hücum” talimatı veriyor.

Lemos’takorkulan olmadı

Derbide Josef’in sert darbesine maruz kalan Lemos’un MR sonucu belli oldu. Uruguaylı stoperin ayak bileğinde kısmi yırtık, yağın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edilirken tek sevindirici gelişme kırık tespit edilmemesi oldu. Tedavisine başlanan Lemos, Denizli’de görev alamayacak.